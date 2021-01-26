«Ман Сити» интересны Лукаку и Ингз

намерен усилить атаку в летнее трансферное окно.

«Горожанам» интересен нападающий Ромелу Лукаку, ранее игравший за «Манчестер Юнайтед».

27-летний бельгиец считается более дешевой альтернативой другим вариантам, как , , Эрлинг Холанд и Харри Кейн.

В то же время клуб из Манчестера рассматривает возможность подписания Дэнни Ингза из «Саутгемптона», утверждает The Athletic.

При этом «Ман Сити» может включить в трансфер 28-летнего англичанина своих футболистов, чтобы не выплачивать солидную сумму. Ингз пока откладывает продление контракта с «Саутгемптоном».

Лукаку забил 14 голов в 20 матчах Серии А в этом сезоне, его статистика здесь. У Ингза 7 голов в 17 играх , его статистика – здесь.