«Барса» может подписать Агуэро, чтобы убедить Месси остаться. Серхио будет рад переходу

Форвард может перейти в «Барселону».

Как сообщает Cadena Ser, некоторые кандидаты на пост президента «блауграны» контактировали с окружением игрока, и футболист с радостью согласится выступать за каталонцев.

Подписание 32-летнего аргентинца расценивают как способ убедить форварда заключить новый контракт с «Барселоной» – между двумя нападающими дружеские отношения.

Срок контракта Агуэро с «Манчестер Сити» истекает в июне, так что его переход состоится в таком случае на правах свободного агента. Это важный фактор в условиях экономических сложностей, связанных с пандемией коронавируса.

В нынешнем сезоне Агуэро провел 5 матчей в . С его статистикой можно ознакомиться здесь.