«Месси с семьей берут уроки французского. Зачем его учить для перехода в «Сити»?» Журналист Canal+ о форварде в «ПСЖ»

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «ПСЖ», предполагает журналист Canal+ Жоффре Гаретье.

«У меня есть информация, что Лионель Месси и вся его семья берут уроки французского. Зачем брать уроки французского для перехода в «Манчестер Сити»? В этом нет смысла.

Мой источник очень надежный. Кроме того, «Барса» находится в финансовом кризисе и больше не может справляться с зарплатой Месси. Его супруга тоже будет иметь право голоса в предстоящем выборе. В борьбе с Манчестером Париж – фаворит», – сказал журналист в эфире Late Football Club на Canal+.

Ривалдо: «Для Месси «ПСЖ» – хороший вариант. Тренер – аргентинец, и Лео снова будет играть с Неймаром»

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