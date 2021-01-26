Министр культуры и спорта Испании о контракте Месси: «Эти непомерные суммы просто шокируют»

Министр культуры и спорта Испании Хосе Мануэль Родригес Урибес высказался о зарплате, которую форвард получает в «Барселоне».

Напомним, испанская газета El Mundo заявила, что получила копию нынешнего контракта аргентинца с клубом. Максимальная сумма, которую футболист может получить по этому соглашению, – 555 237 619 евро.

«Эти непомерные суммы действительно просто шокируют. Зарплаты в футболе следует снизить. Сейчас это еще более заметно, учитывая кризис и тот факт, что люди переживают трудные времена.

Это немного определяет нас как общество. Мы должны подумать о том, что ученые должны хорошо зарабатывать, как и футболисты. Но эти огромные цифры и правда шокируют.

Снижение зарплат зависит не от меня. Мы живем в капиталистическом, открытом и рыночном обществе. Но с моральной точки зрения...» – сказал Урибес в интервью TeleMadrid.

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