💜 Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака»

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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин официально стал игроком «Фиорентины».

29-летний форвард вчера прошел медосмотр и подписал контракт с клубом из Флоренции. В «Фиорентине» Кокорин взял 91-й номер.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба – с пенальти) и отдал 2 голевых паса в 10 матчах во всех турнирах.

Также Кокорин играл за «Динамо», «Зенит» и «Сочи». Он переходил в «Анжи» в 2013-м, но за клуб не провел ни одного матча и вернулся в «Динамо».

Фото: сайт «Фиорентины»

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