Чезаре Пранделли: «Кокорин прибавляет. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы быть готовым»

Теги Франк Рибери Фиорентина серия А Италия Чезаре Пранделли Александр Кокорин Футбол

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал о состоянии команды, а также высказался о российском форварде Александре Кокорине.

«Команда в целом в хорошей форме. Рибери получил небольшую травму, и нам нужно будет оценить, сможет ли он сыграть с «Интером».

Кокорин прибавляет. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы быть готовым. Надеюсь, Кокорин будет полезен на любой позиции впереди.

У него отличный характер и отличные качества. Он может быть очень полезен этой команде», – сказал Пранделли.

«Фиорентина» и «Интер» сыграют завтра, 5 февраля, в рамках 21-го тура Серии А. 

Опрос

Кокорин может дебютировать в Серии А уже в пятницу – против «Интера»! Как закончится матч?
3730 голосов
«Фиорентина» победит
5.80 Фиорентина
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000₽!
Получить 1000₽
Будет ничья
4.00 серия А Италия
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000₽!
Получить 1000₽
«Интер» возьмет 3 очка
1.60 Интер
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 1000₽!
Получить 1000₽

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья