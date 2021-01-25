Чезаре Пранделли: «Кокорин прибавляет. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы быть готовым»

Главный тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии команды, а также высказался о российском форварде .

«Команда в целом в хорошей форме. Рибери получил небольшую травму, и нам нужно будет оценить, сможет ли он сыграть с «Интером».

Кокорин прибавляет. Мы знали, что ему нужно три недели, чтобы быть готовым. Надеюсь, Кокорин будет полезен на любой позиции впереди.

У него отличный характер и отличные качества. Он может быть очень полезен этой команде», – сказал Пранделли.

«Фиорентина» и «Интер» сыграют завтра, 5 февраля, в рамках 21-го тура Серии А.