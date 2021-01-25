Директор «Спартака» о Промесе: «Аякс» требует безусловность выплат при любом решении суда. Пока все на паузе»

Управляющий директор «Спартака» озвучил детали переговоров по трансферу полузащитника с «Аяксом».

«Аякс» требует безусловность выплат при любом раскладе решения суда.

Мы хотим или их разбить, или их не иметь. Потому что если футболист не сможет выполнять трудовую функцию по решению суда, мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью.

Разговариваем, предлагаем различные варианты, но «Аякс» пока не идет на это.

Мы куда-то спешим? Подождем, возобновим переговоры, пока на паузе. Финансовую стоимость с «Аяксом» согласовали», – заявил Мележиков.

Ранее сообщалось, что за аренду Промеса заплатит 500 тысяч евро, а опция выкупа игрока за 9 миллионов евро не будет обязательной. Зарплата Промеса в «Спартаке» составит 3,5 млн евро в год плюс бонусы.

Утверждалось, что Промес может присоединиться к «Спартаку» на последнем сборе. Стороны согласовывают график платежей и финансовые гарантии.

Промес уже выступал за красно-белых в 2014-2018 годах, выиграл чемпионат и Суперкубок России, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел за 19 матчей в чемпионате и забил 6 мячей. Его полную статистику можно найти здесь.

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