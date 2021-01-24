Роман Нагучев: «В сети больше нельзя материться. Но ведь ###### – это наша философия жизни. Еще Гоголь писал»

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Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался по поводу запрета на мат в соцсетях, вступившего в силу с 1 февраля. 

Соцсети теперь должны будут самостоятельно следить за удалением ненормативной лексики со своих страниц.

«Оказывается, в сети больше нельзя материться. Но ведь ###### – это наша философия жизни. Еще Гоголь об этом писал.

Как прикажете теперь вести твиттер и телегу?» – задался вопросом Нагучев. 

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