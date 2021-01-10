«Просто #####». Нагучев о продаже данных 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций в интернете

Комментатор «Матч ТВ» вновь высказался на тему микрокредитных организаций.

«В интернете выставлены на продажу базы данных 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций.

Пробник включает в себя ФИО, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные клиентов. В нем есть сведения об обращавшихся за займами в «Быстроденьги», «Займер», «еКапусту», «Лайм» и «Микроклад».

РБК пишет, что продаваемая база похожа на объединение данных клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании», – сообщает телеграм-канал «Банкста».

«Какая же «отличная» история! #####. Просто #####», – прокомментировал публикацию Нагучев в своем телеграм-канале.

«6 февраля 2020 год. Смотрите-ка, наши данные продаются пакетами. Очень удобно, согласен. Аплодирую этим ублюдкам стоя», – добавил Нагучев в твиттере.

На имя комментатора «Матч ТВ» Нагучева взяли микрокредит: «Полиции пофиг. История может случиться с любым»