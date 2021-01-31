«Она просто дура, биологически». Уткин о словах Канделаки про матч «Рейнджерс» и «Питтсбурга»

Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывания генерального продюсера «Матч ТВ» о несостоявшемся показе матча регулярного чемпионата между «Питтсбургом» и «Рейнджерс» (5:4 ОТ).

Вместо хоккея в эфире транслировали лыжные гонки и бокс. Канделаки объяснила произошедшее тем, что партнеры НХЛ не предоставили «Матч ТВ» сигнал.

После она поделилась мнением о самом матче: «Панарин оформил два привоза и был на площадке в овертайме, когда Кросби забивал победную шайбу. Тут бы пошутить про... Но я не буду».

«Ну, я же говорил много раз. Не нужны сложные объяснения, она просто дура. Биологически», – написал Уткин в твиттере.

«Матч ТВ» не показал игру Панарина и Малкина (хотя анонс был), но Канделаки посмотрела хайлайты и дала аналитику. Спойлер: она неправа