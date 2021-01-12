Роналду – самый популярный футболист в Китае, Неймар – 2-й, Месси – 3-й (Mailman Group)

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду назван самым популярным футболистом в Китае по версии Mailman Group.
Китайское спортивное цифровое агентство провело исследование и назвало трех самых популярных игроков в стране на основе количества подписчиков в таких местных социальных сетях, как Weibo и Douyin.
Второе место занял бразильский форвард «ПСЖ» Неймар, а замкнул тройку аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
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