Глушаков о последнем годе в «Спартаке»: «Чувствую за собой справедливость. Никто не может мне ничего предъявить»

Экс-капитан высказался о негативном отношении со стороны общественности в последний год игры за красно-белых.

«Хейт вокруг меня в последний год в «Спартаке»? Я знаю, откуда это. Но до сих пор никто не сел за стол переговоров и не может мне ничего предъявить и сказать, где я был не прав. Те же болельщики – никто ничего не может сказать. Я чувствую за собой справедливость, честность.

Для меня неважно, что говорят «на стороне». Они не были в клубе, в команде. Для меня важнее, когда меня Романцев поздравляет с днем рождения, когда обо мне Титов говорит. Это люди, значимые для «Спартака», они поднимали его. А так… Кто-то около футбола говорит, завистники, врагом кто-то хочет быть», – заявил Глушаков.

Глушаков ушел из «Спартака» в 2019 году на фоне конфликта с тренером Массимо Каррерой, которого уволили в октябре 2018 года.