Сергей Паршивлюк: «Никто бы не звал Тедеско и Шварца, будь изобилие наших тренеров на рынке»

Защитник поделился мнением о практике приглашения иностранных тренеров в клубы .

– Цитата эксперта «Матч ТВ» Мостового: «Обидно, что два самых легендарных клуба в нашей стране тренируют иностранцы. Ни тот, ни другой в футбол не играли». Что скажете?

– Начнем с того, что бывший футболист – не равно эксперт (улыбается). Если бы на рынке было изобилие наших тренеров, никто бы не звал Тедеско и Шварца. Тренер тренеру рознь. Это я пытаюсь высказаться, чтобы никого не обидеть и чтобы люди все поняли.

Многие русские специалисты вроде бы в процессе, чем-то там интересуются, но они не настолько погружены в это, как должны. Среди них есть исключения: люди, которые 24/7 с командой. А бывают и среди иностранцев такие, кто приехал, потренировал и уехал – все индивидуально.

– Кто является исключением? Из русских тренеров.

– Из тех, с кем я работал – Карпин. Это человек, который горит своим делом. Ну, еще Черчесов, наверное. Я работал с ним, когда он только начинал. Тогда он очень сильно горел работой. Сейчас, наверное, тоже горит, – сказал Паршивлюк.