На имя комментатора «Матч ТВ» Нагучева взяли микрокредит: «Полиции пофиг. История может случиться с любым»

Комментатор рассказал о том, что на его имя взяли займ в микрокредитной организации.

«Короче, история такая. Она может случиться с любым. Вчера мне пришел судебный приказ о взыскании долга с кредита, который я взял в Новосибирске 05.03.2020 года в микрокредитной организации.

Но: а) я никогда в жизни не был в Новосибирске; б) 05.03.2020 меня даже не было в России.

Тем не менее приказ был на мое имя и на мои паспортные данные. Это значит, что юридически я должник. И ##### (плевать), что ты понятия не имеешь об этом долге и вообще брал кредит в последний раз 8 лет назад.

мне посоветовал юриста, который объяснил, что эта история вполне обычна. Банки не выдают кредитов без личного присутствия, а вот некоторым МКО ####### (без разницы), ты это или нет, они одобрят. Вноси хоть чьи данные и забирай бабло.

Следующая ########### (офигительная) новость была такой: от этого нельзя защититься. Когда вы читаете о том, что какая-нибудь компания типа «Сбера» или «Яндекса» уронила данные клиентов в сеть, это значит, что твой паспорт продается на рынке специально для таких кредитов.

Этих мини-кредитов можно взять сотни на одно имя по стране в разных МКО. И представьте, на вас висят 100 кредитов на разные суммы и на всех просрочка, потому что вы понятия не имели, что они вообще у вас есть!

А как же полиция, просите вы? Отвечу. Полиции пофиг и на это. Нарушения на небольшие суммы в большинстве случаев даже не рассматривается. Это вообще административка. Зато могут рассмотреть другое: хищение и использование конфиденциальных и личных данных, но и такое трудно раскрыть.

Ваш первый шаг: в течение 10 дней после получения такого письма счастья отправить возражение на судебный приказ. Это легко, любой юрист это сделает. Дальше суд решит, как быть. Говорят, чаще всего процесс быстрый, и суд принимает сторону пострадавшего. Это еще проверим.

Второй шаг – это офигенное путешествие по своей кредитной истории. И там можно получить инфаркт, я вам гарантирую. Примите сначала корвалол или сразу водки.

Запрос в ЦККИ (Центральный каталог кредитных историй Банка России – прим. Sports.ru) нужно делать регулярно и обязательно! Вне зависимости от того, попали вы в ад чужих кредитов или нет. Кредитные истории хранятся в нескольких бюро, и вы имеете право посмотреть, как там у вас дела.

Через госуслуги вы делаете такой запрос, и, оказалось, моя кредитная история была в четырех разных БКИ (бюро кредитных историй – прим. Sports.ru) (это значит, за кредитом обращались несколько раз в разное время), банки делают сами такой запрос, как только вы хотите взять кредит. У меня хорошая кредитная история, но это очень плохая новость в моей ситуации.

Потому что хорошая кредитная история означает, что вам могут одобрить любой кредит. И если у МКО будет настроение, то и 8 миллионов фунтов. Защититься от это просто: изгадить себе кредитную историю. Платить с 2,5-месячными просрочками.

Дальше: я изучил запрос по каждой кредитной истории из каждого БК. За 2020 год кто-то сделал 8 запросов о кредите на мои данные на суммы от 9000 рублей до 450000. Банки «Русский Стандарт», «Тинькофф» и «Открытие» послали на ### (фиг), за что им моя личная благодарность.

Зато МКО «Займер» из Новосибирска решил, что все ####### (хорошо), и все одобрил. Теперь я должен тратить время на эту хрень. Надеюсь, их ####### (изобьют) всем Новосибирском за такие операции.

Что еще нужно сделать. Поменять паспорт. Но это временная мера, потому что зачастую вашими личными данным торгуют сотрудники паспортного стола. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях», направить заявление в БКИ с требованиями исключить из вашей кредитной истории несоответствующие действительности сведения. Шаблоны заявлений есть на сайте БКИ.

Потом нужно будет выяснить, кто в этом всем виноват. После вашего заявления в БКИ, они обязаны провести проверку. Если МКО или банк подтвердит, что инфа о вашем микрокредите подстава – с вас спишут долг и удалят из кредитной истории. Если нет, то суд.

И последнее. В нашей стране дохерища запретительных законов и идей запретить что-нибудь еще. Так почему бы не запретить давать кредиты без личного присутствия. Хоть банкам, хоть МКО. Но нет. Запрещают ретвит. Спасибо, я так и хотел», – написал Нагучев в твиттере.

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