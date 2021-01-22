Черданцев о критике: «Самые токсичные люди – футбольные болельщики. Свобода во вседозволенность превратилась»

Комментатор рассказал, как относится к критике в свой адрес и оскорблениям в интернете.

– Набрасываются на вас довольно часто, заголовки бывают просто оскорбительные. Что ж не перестали на это ярко реагировать?

– Наоборот, перестал! Зачем кормить троллей? Им только это и нужно! Мне шестой десяток с понедельника, еще не хватало на ерунду размениваться.

Я везде в соцсетях закрыл комментарии. Раньше казалось, что если спорю, то с адекватным человеком. Равным себе хотя бы по образованию. Вот с вами готов спорить. А в интернете поймал себя на мысли: я же не знаю, с кем говорю!

– В самом деле.

– Там может быть 10-летний школьник. А я с ним общаюсь, как с Костей Геничем.

У нас на канале огромное количество экспертов из бывших футболистов. Мне есть с кем обсудить футбол, работу без всяких соцсетей. Третья сторона не нужна. Это параллельный мир. Ну, существует он и существует.

– Внутренне вас все это тоже не раздражает?

– Если честно – раздражает. Мир, в котором мы живем, – неправильный! В любой древней культуре – от греческой до новгородского вече – людей было меньше. Все на виду. Человек вставал на возвышение, что-то произносил. Если говорил плохо, в него кидали камнями.

А сейчас расселись по диванам за непонятными псевдонимами. Кто эти люди? Что собой представляют? Почему имеют право голоса? Свобода превратилась во вседозволенность. Практически нерегулируемую. Никакой ответственности.

– Вам же писали в комментариях: «Чтоб ты сдох»?

– Писали.

– Как полагаете, что в голове у человека, который отсылает такое?

– Этих людей можно пожалеть. Явно какая-то неустроенность. Думаю, я для них являюсь собирательным образом. «Чтоб ты сдох» не лично мне адресовано!

– А кому?

– Вот этой собирательной фигуре. Которая олицетворяет «у него все хорошо, а у меня плохо, сижу без работы, а он жирует».

Абсолютно то же самое пишут коллегам за рубежом, я ведь языками владею, читаю иногда. Мы работаем в среде... «Кислотной»? Или как молодежь говорит?

– Токсичной.

– Да! А футбольные болельщики – самые токсичные люди на свете. Эмоции максимально обострены. Агрессивны.

Надо принимать как данность. Но на улице никто ко мне с такими словами не подходит, – сказал Черданцев.