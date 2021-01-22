Черданцев об армии: «Чтобы кому-то это пошло на пользу – нет примера. Сокурсники потеряли два года»

Комментатор рассказал о своем отношении к службе в армии.

– Готовы вернуться к длинным волосам, как в юности?

– Запросто!

– Что мешает?

– Эфирные условности.

– Помните, как срезали те самые длинные волосы?

– Конечно! В армии!

– Какой еще армии? Вы разве служили?

– Был на сборах. Учился в МГУ, в какой-то момент отменили бронь. Я вовсю засобирался в армию. Еще был на год младше однокурсников...

– Вы из вундеркиндов?

– В школу отдали в шесть с половиной лет. Армейский возраст подошел чуть позже, чем у сокурсников.

Те почти все ушли служить – и потеряли впустую два года. Нет примера, чтобы кому-то это пошло на пользу. А вот кому во вред, знаю очень хорошо.

– И кому?

– Два моих близких друга спились после службы. Эту драму наблюдаю уже 30 лет. Но мне повезло.

– Прямо «повезло»?

– Я бросил учиться, на лекции не ходил. Подумал: ну, зачем? Надо насладиться свободой остававшихся недель!

И вдруг вернули бронь. Сессию я не завалил чудом. А после четвертого курса всей университетской бандой отправились на сборы. На военную базу под город Ковров.

– Танковый полигон?

– Вот-вот, как раз туда. Бродили разгильдяями, с длинными волосами. В кедах. Внезапно появился какой-то генерал, увидел эту анархию, разбушевался: «Что у вас творится?! Всех в парикмахерскую!»

Фотография осталась – шагаю в строю, на голове пилотка. А из-под нее коса.

– Обрили «под ноль»?

– Гуманнее. Просто косу отстригли, – сказал Черданцев.