Черданцев о ТВ: «В АПЛ Пеп и Моуринью не придут в передачу о туре. Мы более продвинутые – тренеры РПЛ мелькают в эфире»

Комментатор рассказал о практике приглашать на шоу главных тренеров клубов .

– Кого зовете-зовете в эфир, а он все не приходит?

– Такого человека нет. Честно, ни разу не слышал: «Фи, к вам в программу ни за что не пойду». Но есть клубы, с которыми трудно взаимодействовать. Например, .

В 2020-м я дважды звонил Юрию Белкину. Говорил: «Дайте мне кого-нибудь. Будьте чуточку медийнее». Вскоре гостем программы стал Кирилл Новиков. Общались, правда, по скайпу.

– Гончаренко от эфиров уклоняется?

– Виктор Михайлович был у меня в программе, отлично ладим. Просто ЦСКА – коллектив специфический, там не горят желанием тесно сотрудничать с «Матч ТВ». Или не горели раньше.

Сейчас, когда к активной работе вернулась , думаю, взаимодействовать с людьми будет легче. Хотя клубы делают ставку на свои каналы.

В Англии невозможно представить, чтобы Гвардиола, Сульшер или Моуринью пришли к Линекеру в передачу, посвященную обзору тура. Он сидит с такими же ветеранами – Ширером и , втроем обсуждают футбол.

Мы в этом смысле более продвинутые, главные тренеры РПЛ периодически мелькают у нас в прямом эфире.

– Все на личных договоренностях?

– Исключительно. Как с тем же Черчесовым. А когда главным тренером был Каррера, я подключил . Объяснял, что Массимо необходимо появиться в эфире.

Один из аргументов звучал так: «Пожалуйста, двери на «Матче» для всех открыты! А то начинается вздор про газпромовский канал, который только о рассказывает...»

– Сработало?

– Да! Каррера пришел, понял, что ему комфортно. Что здесь спрашивают о футболе. А не о том, кого он в аварии убил. Наверное, кому-то интересно и это. Но в мою программу тренер приходит обсудить футбол. Так зачем вспоминать вещи, которые непосредственно к игре отношения не имеют?

В итоге позже записали с Каррерой еще два интервью – одно снова в студии, а другое на базе в Тарасовке, куда он пригласил нашу съемочную группу, – сказал Черданцев.