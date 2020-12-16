Черданцев о ТВ: «В АПЛ Пеп и Моуринью не придут в передачу о туре. Мы более продвинутые – тренеры РПЛ мелькают в эфире»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о практике приглашать на шоу главных тренеров клубов РПЛ.
– Кого зовете-зовете в эфир, а он все не приходит?
– Такого человека нет. Честно, ни разу не слышал: «Фи, к вам в программу ни за что не пойду». Но есть клубы, с которыми трудно взаимодействовать. Например, «Динамо».
В 2020-м я дважды звонил Юрию Белкину. Говорил: «Дайте мне кого-нибудь. Будьте чуточку медийнее». Вскоре гостем программы стал Кирилл Новиков. Общались, правда, по скайпу.
– Гончаренко от эфиров уклоняется?
– Виктор Михайлович был у меня в программе, отлично ладим. Просто ЦСКА – коллектив специфический, там не горят желанием тесно сотрудничать с «Матч ТВ». Или не горели раньше.
Сейчас, когда к активной работе вернулась Тина Канделаки, думаю, взаимодействовать с людьми будет легче. Хотя клубы делают ставку на свои каналы.
В Англии невозможно представить, чтобы Гвардиола, Сульшер или Моуринью пришли к Линекеру в передачу, посвященную обзору тура. Он сидит с такими же ветеранами – Ширером и Ианом Райтом, втроем обсуждают футбол.
Мы в этом смысле более продвинутые, главные тренеры РПЛ периодически мелькают у нас в прямом эфире.
– Все на личных договоренностях?
– Исключительно. Как с тем же Черчесовым. А когда главным тренером «Спартака» был Каррера, я подключил Марко Трабукки. Объяснял, что Массимо необходимо появиться в эфире.
Один из аргументов звучал так: «Пожалуйста, двери на «Матче» для всех открыты! А то начинается вздор про газпромовский канал, который только о «Зените» рассказывает...»
– Сработало?
– Да! Каррера пришел, понял, что ему комфортно. Что здесь спрашивают о футболе. А не о том, кого он в аварии убил. Наверное, кому-то интересно и это. Но в мою программу тренер приходит обсудить футбол. Так зачем вспоминать вещи, которые непосредственно к игре отношения не имеют?
В итоге позже записали с Каррерой еще два интервью – одно снова в студии, а другое на базе в Тарасовке, куда он пригласил нашу съемочную группу, – сказал Черданцев.