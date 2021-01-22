Александр Кокорин: «В «Спартаке» все было хорошо, но могло быть намного лучше. По травмам претензии только к себе»

Новичок «Фиорентины» обратился к болельщикам после перехода в итальянский клуб.

«Хотел бы сказать два слова болельщикам. В первую очередь, хочу сказать спасибо за то, что тепло приняли в команде, несмотря на то, что я играл все время в других командах-конкурентах. Не было никакого негатива, как я почувствовал. Поэтому за это спасибо. Как я говорил до этого, полгода в команде были новым опытом. Для меня все было хорошо, позитивно.

Единственный момент – с травмами, и все. Поэтому тут претензии только к себе. Может быть, могло быть намного лучше, но есть как есть. Всем спасибо, увидимся на футбольных полях», – сказал Кокорин.

Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. За московский клуб он забил 2 гола (оба – с пенальти) и отдал 2 голевых паса в 10 матчах во всех турнирах.

Сегодня утром объявила о подписании контракта с россиянином.