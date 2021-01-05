Переговоры «Реала» с Рамосом и Васкесом по контрактам приостановлены. Клуб не может улучшить условия из-за кризиса

«Реал» не может договориться о продлении контрактов с защитником и полузащитником .

По данным Marca, мадридский клуб предложил новые соглашения обоим футболистам, однако они отказались подписывать контракты на выдвинутых условиях. После этого стороны больше не контактировали по этому вопросу.

В клубе на эту ситуацию смотрят не слишком оптимистично, поскольку с 1 января оба футболиста могут вести переговоры с другими командами.

Ситуация в этом вопросе еще не достигла критической точки. Тяжелое экономическое положение, в котором оказался «Реал», не позволяет клубу улучшить предложения. Руководство старается сбалансировать бюджет клуба, чтобы избежать повторения той ситуации, в которой оказалась «Барселона».

34-летний Рамос провел за «Реал» 14 матчей в Ла Лиге этого сезона и забил 2 мяча. Васкес выходил на поле в 16 играх чемпионата , забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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