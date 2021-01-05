Переговоры «Реала» с Рамосом и Васкесом по контрактам приостановлены. Клуб не может улучшить условия из-за кризиса

«Реал» не может договориться о продлении контрактов с защитником Серхио Рамосом и полузащитником Лукасом Васкесом.
По данным Marca, мадридский клуб предложил новые соглашения обоим футболистам, однако они отказались подписывать контракты на выдвинутых условиях. После этого стороны больше не контактировали по этому вопросу.
В клубе на эту ситуацию смотрят не слишком оптимистично, поскольку с 1 января оба футболиста могут вести переговоры с другими командами.
Ситуация в этом вопросе еще не достигла критической точки. Тяжелое экономическое положение, в котором оказался «Реал», не позволяет клубу улучшить предложения. Руководство «Мадрида» старается сбалансировать бюджет клуба, чтобы избежать повторения той ситуации, в которой оказалась «Барселона».
34-летний Рамос провел за «Реал» 14 матчей в Ла Лиге этого сезона и забил 2 мяча. Васкес выходил на поле в 16 играх чемпионата Испании, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
У Рамоса и Переса очень странные отношения. Серхио выбивает новые контракты, а Флорентино устраивает медиавойны