Васкес не хочет продлевать контракт с «Реалом». Ему не повышают зарплату, и он считает, что его не ценят

Будущее полузащитника «Реала» остается неопределенным.

Футболист отказывается продлевать контракт с мадридским клубом. «Реал» предлагает испанцу 3-летнее соглашение с той же зарплатой, что игрок получает и сейчас.

По информации Cadena Ser, Васкес сомневается, что хочет продолжать карьеру в Мадриде, поскольку клуб хотел продать его летом. Футболист считает, что в «Реале» его недооценивают.

Ранее сообщалось, что Васкес хочет добиться повышения зарплаты. Срок его действующего контракта с клубом истекает в июне 2021 года.

В этом сезоне 29-летний хавбек забил 2 мяча и сделал 2 ассиста в 16 матчах . Его полную статистику можно найти здесь.