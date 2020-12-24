Рамос не перейдет в «ПСЖ» из «Реала». Между клубами – джентльменское соглашение

«ПСЖ» не будет пытаться подписать контракт с капитаном «Реала» Серхио Рамосом.
Французский клуб даже не контактировал с футболистом, поскольку между «Реалом» и «ПСЖ» заключено джентльменское соглашение, по которому они не переманивают игроков друг у друга.
Единственный вариант, при котором трансфер из «Реала» в «ПСЖ» и обратно возможен, – это явное предложение подписать кого-либо со стороны одного из этих клубов, пишет Get French Football News со ссылкой на RMC.
Срок действующего контракта Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. Стороны пока не договорились о подписании нового соглашения, а футболист может вести переговоры с другими клубами с 1 января.
В этом сезоне 34-летний защитник забил 2 гола (оба – с пенальти) в 14 матчах Ла Лиги. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Рамос отклонил два предложения «Реала» по контракту. И будто даже сказал Пересу, что летом его и Месси ждут в «ПСЖ»