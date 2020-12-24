Рамос не перейдет в «ПСЖ» из «Реала». Между клубами – джентльменское соглашение

«ПСЖ» не будет пытаться подписать контракт с капитаном «Реала» .

Французский клуб даже не контактировал с футболистом, поскольку между «Реалом» и «ПСЖ» заключено джентльменское соглашение, по которому они не переманивают игроков друг у друга.

Единственный вариант, при котором трансфер из «Реала» в «ПСЖ» и обратно возможен, – это явное предложение подписать кого-либо со стороны одного из этих клубов, пишет Get French Football News со ссылкой на RMC.

Срок действующего контракта Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. Стороны пока не договорились о подписании нового соглашения, а футболист может вести переговоры с другими клубами с 1 января.

В этом сезоне 34-летний защитник забил 2 гола (оба – с пенальти) в 14 матчах . С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Рамос отклонил два предложения «Реала» по контракту. И будто даже сказал Пересу, что летом его и Месси ждут в «ПСЖ»