«ПСЖ» предложил Рамосу контракт на 45 млн евро за 3 года (Onda Cero)

Защитник «Реала» может продолжить карьеру в .

По информации Onda Cero, парижане предложили 34-летнему капитану «сливочных» трехлетний контракт на 15 миллионов евро в год.

Клуб из Мадрида не готов повторить такое предложение.

Ранее утверждалось, что Рамос не перейдет в «ПСЖ» из «Реала», так как между клубами есть джентльменское соглашение – не переманивать игроков друг у друга.

Соглашение Рамоса с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2021 года. Сообщалось, что мадридцы предлагают игроку контракт на год, до 2022-го, с зарплатой 10,8 млн евро. Это на 10 процентов меньше, чем 12 млн, которые он зарабатывает сейчас. Десятипроцентное снижение обусловлено пандемией.

Рамос играет за «Реал» с 2005 года. Его статистику смотрите здесь.

У Рамоса и Переса очень странные отношения. Серхио выбивает новые контракты, а Флорентино устраивает медиавойны