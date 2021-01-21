Вратарь «Алании» о Максименко и Сафонове: «Ничего особенного. Легко играть с теми, кто подносит на блюдечке, подчищает – мяч с кровью до вратаря доходит»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Краснодар Алания Владикавказ Ростислав Солдатенко Александр Максименко Матвей Сафонов Футбол

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко рассказал о своем отношении к Матвею Сафонову и Александру Максименко.

– Тебе хоть кто-то нравится?

– Никто. Ничего личного, но вот не близки мне наши вратари.

– А Сафонов с Максименко?

– Они играют в сильных командах с мощными защитниками и исполнительными – все сборники. Играли бы они в ФНЛ или командах нижней части таблицы, я бы на них посмотрел. Как бы они сыграли за «Аланию»?

А как бы я за «Краснодар» или «Спартак»? Их вели по академиям, они не знают, что такое вторая лига, первая. Наверняка хорошо работали, чтобы попасть в РПЛ, молодцы. Но легко играть с теми, кто подносит все на блюдечке, подчищает – мяч разодранный до вратаря доходит, с кровью. 

Мне кажется, ничего особенного в них тоже нет. Могу быть не прав – может, Матвей и Саша еще не до конца раскрылись, а я не разглядел, – сказал Солдатенко.

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