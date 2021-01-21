Вратарь «Алании»: «Акинфеев на выходах играет, что ли? В России умеешь играть на линии – ничего больше не нужно»

Вратарь поделился мнением об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и оценил собственный прогресс.

– Прибавлять мне надо во всем. В игре на линии, больше тащить. Это самое важное для наших якобы тренеров – на игру ногами вне штрафной, например, или даже на выходы не смотрят. В европейском футболе не так, а чтобы попасть в хорошую команду РПЛ, ты должен тащить мячи. В ЦСКА, ценится это. Что, Акинфеев на выходах играет, что ли?

– Удар у него сильный.

– Да, но это на вынос – и может даже точно вывести, создать момент. Но ты видишь, чтобы ЦСКА разыгрывал мячи через него, начинал атаки?

Акинфеев лучший благодаря сэйвам. Шунин – то же самое. Ну, хорош на выходах. Но в России всегда так было: умеешь играть на линии – и ничего больше не нужно.

– Кто в России из вратарей вообще умеет играть ногами?

– Никто. Таких нет, – заявил Солдатенко.

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