«Мы идем ✈️!» «Фиорентина» выложила фото Кокорина с семьей в самолете

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«Фиорентина» выложила фото форварда «Спартака» Александра Кокорина с семьей в самолете в преддверии перехода.

«Мы идем! 📍🇷🇺✈️

Вперед, «Фиорентина», – написала пресс-служба итальянского клуба в твиттере.

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