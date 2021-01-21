«Мы идем ✈️!» «Фиорентина» выложила фото Кокорина с семьей в самолете

«Фиорентина» выложила фото форварда «Спартака» с семьей в самолете в преддверии перехода.

«Мы идем! 📍🇷🇺✈️

Вперед, , – написала пресс-служба итальянского клуба в твиттере.

Ранее сообщалось, что россиянин должен сегодня пройти медосмотр перед подписанием контракта с «Фиорентиной».

У «Фиорентины» хороший состав, но проблемы с реализацией и балансом. Кокорин может помочь, среди конкурентов даже Рибери

Кажется, Манчини – главная причина трансфера Кокорина в «Фиорентину»: звонок из клуба (и сын – в структуре), восхищение через медиа. Это глупость

Кокорин в «Спартаке» – грусть. Причины: физика и непонимание автоматизмов Тедеско