Кокорин проведет первую тренировку с «Фиорентиной» во вторник

Форвард «Спартака» Александр Кокорин близок к подписанию контракта с «Фиорентиной».
По информации инсайдера Николо Скиры, в понедельник, 25 января, россиянин прилетит в Италию для прохождения медосмотра.
После данной процедуры стороны заключат контракт до лета 2024 года, а «Фиорентина» заплатит «Спартаку» 4,5 млн евро.
Запланировано, что Кокорин проведет первую тренировку с «фиалками» во вторник, 26 января.
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