Кокорин проведет первую тренировку с «Фиорентиной» во вторник

Форвард близок к подписанию контракта с «Фиорентиной».

По информации инсайдера Николо Скиры, в понедельник, 25 января, россиянин прилетит в Италию для прохождения медосмотра.

После данной процедуры стороны заключат контракт до лета 2024 года, а заплатит «Спартаку» 4,5 млн евро.

Запланировано, что Кокорин проведет первую тренировку с «фиалками» во вторник, 26 января.

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