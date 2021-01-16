Фабио Капелло: «Кокорин был одной из главных надежд российского футбола, но сбился с пути»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о переходе форварда из в «Фиорентину».

«У Кокорина есть все качества, необходимые форварду для успешных выступлений, но ему придется привыкать к иному футболу, к иной обстановке. Проблемы интеграции и языкового барьера недооценивать нельзя. Без знания языка даже тренеру сложно донести свои мысли.

У меня нет претензий к способностям Кокорина на поле. Он был одной из главных надежд российского футбола, но сбился с пути. О его характере мне сказать нечего, я работал с ним короткими отрезками», – сказал Капелло Radio Bruno.

Кокорин о «Фиорентине»: «На понижение зарплаты пойти не тяжело. Это вызов, давно хотел в Европу»