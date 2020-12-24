«Барса» облажалась. Мы плохо оборонялись, никто не подсказывал друг другу». Гризманн о 2:3 с «Атлетиком»

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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн высказался после поражения в финале Суперкубка Испании от «Атлетика» (2:3).

«Барселона» облажалась. Мы разозлены и расстроены. Когда проигрываешь в финале, испытываешь все плохие чувства, которые только могут быть.

Мы знаем, что команды Марселино играют очень хорошо. «Атлетик» борется до последней минуты, они делают это замечательно.

Я думаю, что мы плохо оборонялись. Никто не подсказывал друг другу. Это очень важный момент, определяющий исход матча. 

В ситуациях, когда теряется мяч, когда нужно ускоряться, кто-то должен кричать. Иногда игроки кричат, иногда – нет», – сказал Гризманн.

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