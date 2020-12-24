Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Интера», «Аталанта» против «Дженоа», «Наполи» играет с «Фиорентиной»

18-й тур итальянской Серии А стартовал римским дерби «Лацио» – «Рома» (3:0).

В воскресенье «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, примет «Дженоа», «Интер» сразится с «Ювентусом».

Завершится тур в понедельник матчем «Кальяри» – «Милан».

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18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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