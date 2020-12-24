Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Интера», «Аталанта» против «Дженоа», «Наполи» играет с «Фиорентиной»

Теги Интер Рома Милан Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Верона Специя Кротоне Сассуоло Беневенто Футбол

18-й тур итальянской Серии А стартовал римским дерби «Лацио» «Рома» (3:0).

В воскресенье «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, примет «Дженоа», «Интер» сразится с «Ювентусом».

Завершится тур в понедельник матчем «Кальяри» – «Милан».

Чемпионат Италии

18-й тур

Наполи – Фиорентина
Дата проведения
17 января, 14.30, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Сассуоло – Парма
Дата проведения
17 января, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика

 

Кротоне – Беневенто
Дата проведения
17 января, 17.00, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Дженоа
Дата проведения
17 января, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Интер – Ювентус
Дата проведения
17 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кальяри – Милан
Дата проведения
18 января, 22.45, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Рома 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
15 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Иммобиле, 2:0 – 23 Луис Альберто, 3:0 – 67 Луис Альберто.
ЛациоРейна, Луис Фелипе (Габаррон, 69), Ачерби, Раду (Худт, 83), Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 65), Луис Альберто, Марушич, Кайседо (Акпа-Акпро, 66), Иммобиле (Мурики, 83).
РомаЛопес, Манчини (Майораль, 71), Смоллинг, Рожер, Карсдорп, Вильяр (Кристанте, 60), Верету (Педро, 46), Спинаццола (Бруно Перес, 71), Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.
Предупреждения:
Милинкович-Савич (11), Раду (20), Манчини (33), Ачерби (45), Смоллинг (60), Луис Фелипе (62), Лейва (63), Педро (71), Мхитарян (90).

 

Болонья – Верона 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
16 января, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 19, пенальти Орсолини.
БолоньяСкорупски, Ларангейра, Томиясу, де Сильвестри, Дейкс, Домингес (Сванберг, 75), Сориано, Виньято (Сансоне, 84), Схаутен, Орсолини (Ольсен, 76), Барроу (Паласио, 76).
ВеронаСильвестри, Давидович (Бесса, 89), Маньяни, Димарко (Колли, 73), Фараони, Дзакканьи, Лазович, Барак, Илич, Гюнтер, Калинич (Ди Кармине, 69).
Предупреждения:
Дзакканьи (36), Дейкс (54), Домингес (70).

 

Торино – Специя 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
16 января, 20.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
ТориноСиригу, Иццо (Дзадза, 46), Бремер, Буонджорно (Войнович, 46), Синго, Лукич, Сегре, Линетти, Мурру (Ансальди, 72), Верди (Гояк, 76), Белотти.
СпецияПроведель, Виньяли, Терци, Шабо, Маркицца (Рамос, 81), Маджоре (Эрлич, 87), Агум, Побега (Дейола, 87), Джаси, Пикколи (Галабинов, 87), Фариас (Эстевес, 20).
Предупреждения:
Побега (17), Буонджорно (34), Верде (58), Войнович (61), Маркицца (76), Джаси (84), Линетти (89).
Удаление:
Виньяли (8).

 

Сампдория – Удинезе 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
16 января, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 55 де Пауль, 1:1 – 67, пенальти Кандрева, 2:1 – 81 Торрегросса.
СампдорияАудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Экдаль (Аскильдсен, 85), Адриен Силва (Рамирес, 73), Дамсгор (Торсбю, 62), Верре (Кейта Бальде, 62), Куальярелла (Торрегросса, 62).
УдинезеМуссо, Родриго Бекао, Бонифаци, Самир, Ларсен (Молина, 84), де Пауль, Уолас (Несторовски, 84), Мандрагора (Арслан, 77), Зегелар (Аувеян, 88), Перейра, Лазанья.
Предупреждения:
Зегелар (62), Аскильдсен (86).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Семь красивейших зимних маршрутов для путешествия с семьей или друзьями

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья