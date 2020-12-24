Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Интера», «Аталанта» против «Дженоа», «Наполи» играет с «Фиорентиной»

18-й тур итальянской Серии А стартовал римским дерби «Лацио» – «Рома» (3:0).
В воскресенье «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, примет «Дженоа», «Интер» сразится с «Ювентусом».
Завершится тур в понедельник матчем «Кальяри» – «Милан».
Чемпионат Италии
18-й тур
- Дата проведения
- 17 января, 14.30, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 17 января, 17.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 17 января, 17.00, «Эцио Шида»
- Дата проведения
- 17 января, 20.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 17 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 18 января, 22.45, «Сарденья»
- Дата проведения
- 15 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 14 Иммобиле, 2:0 – 23 Луис Альберто, 3:0 – 67 Луис Альберто.
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Лацио –
Рейна, Луис Фелипе (Габаррон, 69), Ачерби, Раду (Худт, 83), Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 65), Луис Альберто, Марушич, Кайседо (Акпа-Акпро, 66), Иммобиле (Мурики, 83).
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Рома –
Лопес, Манчини (Майораль, 71), Смоллинг, Рожер, Карсдорп, Вильяр (Кристанте, 60), Верету (Педро, 46), Спинаццола (Бруно Перес, 71), Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.
- Предупреждения:
- Милинкович-Савич (11), Раду (20), Манчини (33), Ачерби (45), Смоллинг (60), Луис Фелипе (62), Лейва (63), Педро (71), Мхитарян (90).
- Дата проведения
- 16 января, 17.00, «Ренато Далль'Ара»
- Гол:
- 1:0 – 19, пенальти Орсолини.
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Болонья –
Скорупски, Ларангейра, Томиясу, де Сильвестри, Дейкс, Домингес (Сванберг, 75), Сориано, Виньято (Сансоне, 84), Схаутен, Орсолини (Ольсен, 76), Барроу (Паласио, 76).
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Верона –
Сильвестри, Давидович (Бесса, 89), Маньяни, Димарко (Колли, 73), Фараони, Дзакканьи, Лазович, Барак, Илич, Гюнтер, Калинич (Ди Кармине, 69).
- Дата проведения
- 16 января, 20.00, «Олимпико ди Торино»
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Торино –
Сиригу, Иццо (Дзадза, 46), Бремер, Буонджорно (Войнович, 46), Синго, Лукич, Сегре, Линетти, Мурру (Ансальди, 72), Верди (Гояк, 76), Белотти.
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Специя –
Проведель, Виньяли, Терци, Шабо, Маркицца (Рамос, 81), Маджоре (Эрлич, 87), Агум, Побега (Дейола, 87), Джаси, Пикколи (Галабинов, 87), Фариас (Эстевес, 20).
- Предупреждения:
- Побега (17), Буонджорно (34), Верде (58), Войнович (61), Маркицца (76), Джаси (84), Линетти (89).
- Удаление:
- Виньяли (8).
- Дата проведения
- 16 января, 22.45, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 0:1 – 55 де Пауль, 1:1 – 67, пенальти Кандрева, 2:1 – 81 Торрегросса.
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева, Экдаль (Аскильдсен, 85), Адриен Силва (Рамирес, 73), Дамсгор (Торсбю, 62), Верре (Кейта Бальде, 62), Куальярелла (Торрегросса, 62).
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Удинезе –
Муссо, Родриго Бекао, Бонифаци, Самир, Ларсен (Молина, 84), де Пауль, Уолас (Несторовски, 84), Мандрагора (Арслан, 77), Зегелар (Аувеян, 88), Перейра, Лазанья.
- Предупреждения:
- Зегелар (62), Аскильдсен (86).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.