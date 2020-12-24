«Интер» победил «Юве» (2:0) и догнал «Милан», который сыграет завтра. Туринцы – 5-е в Серии А

нанес поражение (2:0) в 18-м туре чемпионата Италии.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На счету «Интера» 40 очков после 18 туров. «Нерадзурри» в эту минуту делят лидерство с «Миланом», который в понедельник проведет свой матч с «Кальяри».

У «Ювентуса» 33 очка по итогам 17 игр. Туринская команда занимает 5-е место в Серии А.

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Статистика Серии А