«Интер» победил «Юве» (2:0) и догнал «Милан», который сыграет завтра. Туринцы – 5-е в Серии А

Теги Интер Ювентус серия А Италия Sports.ru Футбол

«Интер» нанес поражение «Ювентусу» (2:0) в 18-м туре чемпионата Италии.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На счету «Интера» 40 очков после 18 туров. «Нерадзурри» в эту минуту делят лидерство с «Миланом», который в понедельник проведет свой матч с «Кальяри».

У «Ювентуса» 33 очка по итогам 17 игр. Туринская команда занимает 5-е место в Серии А.

Интер – Ювентус 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
17 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Видаль, 2:0 – 52 Барелла.
ИнтерХанданович, Янг (Дармиан, 72), Бастони, де Врей, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 77), Шкриньяр, Лукаку, Мартинес (Санчес, 86).
ЮвентусШченсны, Кьеллини, Фработта (Бернардески, 58), Данило, Бонуччи, Рэмзи (Кулусевски, 58), Бентанкур, Рабьо (Маккенни, 58), Кьеза, Мората, Роналду.
Предупреждения:
Бонуччи (36), Янг (60), Мората (62), Барелла (67).

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