«Интер» победил «Юве» (2:0) и догнал «Милан», который сыграет завтра. Туринцы – 5-е в Серии А

«Интер» нанес поражение «Ювентусу» (2:0) в 18-м туре чемпионата Италии.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На счету «Интера» 40 очков после 18 туров. «Нерадзурри» в эту минуту делят лидерство с «Миланом», который в понедельник проведет свой матч с «Кальяри».
У «Ювентуса» 33 очка по итогам 17 игр. Туринская команда занимает 5-е место в Серии А.
- Дата проведения
- 17 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Янг (Дармиан, 72), Бастони, де Врей, Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Гальярдини, 77), Шкриньяр, Лукаку, Мартинес (Санчес, 86).
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Ювентус –
Шченсны, Кьеллини, Фработта (Бернардески, 58), Данило, Бонуччи, Рэмзи (Кулусевски, 58), Бентанкур, Рабьо (Маккенни, 58), Кьеза, Мората, Роналду.