Конор: «Хабиб сбежал из клетки, оставив меня драться с членами его семьи»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор вспомнил поединок против чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я – чемпион. Знаете ли вы, что никто не объединял титулы с октября 2018?

Хабиб сбежал с клетки, оставив меня драться с членами его семьи.

Я все еще ощущаю себя чемпионом. Я докажу это своими выступлениями», – сказал Макгрегор.

Бой Макгрегор – Нурмагомедов состоялся 6 октября 2018 года на UFC 229 и завершился победой Хабиба болевым приемом в четвертом раунде.  

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