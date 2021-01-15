Конор: «Хабиб сбежал из клетки, оставив меня драться с членами его семьи»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах вспомнил поединок против чемпиона промоушена в легком весе .

«Я – чемпион. Знаете ли вы, что никто не объединял титулы с октября 2018?

Хабиб сбежал с клетки, оставив меня драться с членами его семьи.

Я все еще ощущаю себя чемпионом. Я докажу это своими выступлениями», – сказал Макгрегор.

Бой Макгрегор – Нурмагомедов состоялся 6 октября 2018 года на UFC 229 и завершился победой Хабиба болевым приемом в четвертом раунде.

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