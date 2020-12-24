Йович сделал дубль в 1-м матче за «Айнтрахт» после возвращения. С последнего гола за «Реал» прошел почти год

Теги Шальке Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лука Йович Футбол

Форвард Лука Йович, права на которого принадлежат «Реалу», оформил дубль за «Айнтрахт» в матче 16-го тура Бундеслиги с «Шальке» (3:1).

Серб вышел на поле на 62-й минуте. 

Это первый матч Йовича в футболке «Айнтрахта» после возвращения из «Реала». За мадридцев последний раз нападающий забивал 9 февраля 2020 года (гол в матче с «Осасуной» – прим. Sports.ru).

Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

«Реал» отдал Йовича в аренду «Айнтрахту». Серба купили у немцев за 60 млн евро 1,5 года назад

Семь красивейших зимних маршрутов для путешествия с семьей или друзьями

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья