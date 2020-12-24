Йович сделал дубль в 1-м матче за «Айнтрахт» после возвращения. С последнего гола за «Реал» прошел почти год

Форвард Лука Йович, права на которого принадлежат , оформил дубль за «Айнтрахт» в матче 16-го тура Бундеслиги с (3:1).

Серб вышел на поле на 62-й минуте.

Это первый матч Йовича в футболке «Айнтрахта» после возвращения из «Реала». За мадридцев последний раз нападающий забивал 9 февраля 2020 года (гол в матче с «Осасуной» – прим. Sports.ru).

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«Реал» отдал Йовича в аренду «Айнтрахту». Серба купили у немцев за 60 млн евро 1,5 года назад