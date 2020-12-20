Кубок мира. Масс-старт. Братья Бо, Лагрейд, Елисеев, Латыпов примут участие в гонке

17 января в Оберхофе на шестом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт. Россию представят Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
- Дата проведения
- 17 января, 14.30
Этап 6, Оберхоф, Германия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Стурла Хольм Лагрейд
|3
|Йоханнес Дале
|4
|Тарьей Бо
|5
|Себастьян Самуэльссон
|6
|Эмильен Жакелен
|7
|Мартин Понсилуома
|8
|Кентен Фийон-Майе
|9
|Яков Фак
|10
|Фабьен Клод
|11
|Бенедикт Долль
|12
|Эрик Лессер
|13
|Лукас Хофер
|14
|Арнд Пайффер
|15
|Ветле Шостад Кристиансен
|16
|Беньямин Вегер
|17
|Александр Логинов
|18
|Симон Дестье
|19
|Симон Эдер
|20
|Матвей Елисеев
|21
|Антонин Гигонна
|22
|Эдуард Латыпов
|23
|Михал Крчмарж
|24
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|25
|Йеспер Нелин
|26
|Дмитрий Пидручный
|27
|Андрей Расторгуев
|28
|Феликс Лейтнер
|29
|Доминик Виндиш
|30
|Пеппе Фемлинг