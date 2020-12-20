Кубок мира. Масс-старт. Братья Бо, Лагрейд, Елисеев, Латыпов примут участие в гонке

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17  января в Оберхофе на шестом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт. Россию представят Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов

Дата проведения
17 января, 14.30
Онлайн гонки

Этап 6, Оберхоф, Германия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Стурла Хольм Лагрейд
3  Йоханнес Дале
4  Тарьей Бо
5  Себастьян Самуэльссон
6  Эмильен Жакелен
7  Мартин Понсилуома
8  Кентен Фийон-Майе
9  Яков Фак
10  Фабьен Клод
11  Бенедикт Долль
12  Эрик Лессер
13  Лукас Хофер
14  Арнд Пайффер
15  Ветле Шостад Кристиансен
16  Беньямин Вегер
17  Александр Логинов
18  Симон Дестье
19  Симон Эдер
20  Матвей Елисеев
21  Антонин Гигонна
22  Эдуард Латыпов
23  Михал Крчмарж
24  Эрленд Овренг Бьонтегорд
25  Йеспер Нелин
26  Дмитрий Пидручный
27  Андрей Расторгуев
28  Феликс Лейтнер
29  Доминик Виндиш
30  Пеппе Фемлинг

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