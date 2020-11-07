Ковальчук набрал «минус 2» с «Автомобилистом». У него «минус 8» в 8 матчах за «Авангард»

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«Авангард» проиграл «Автомобилисту» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий омской команды Илья Ковальчук не отметился результативными баллами за 18 минут и 47 секунд игрового времени, заработав показатель полезности «-2».

Форвард находился на льду во время третьего и четвертого голов «Автомобилиста».

Ковальчук провел за «Авангард» 8 матчей. Его общий показатель полезности за это время – «-8». На его счету 7 (3+4) очков. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

«Авангард» проиграл 3 матча подряд. Команда Хартли вела в счете по ходу каждой игры

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