Клопп после «МЮ»: «Худшее, что может произойти в футболе: играешь против топ-команды, а они всем составом обороняются»

Главный тренер высказался после ничейного результата в матче 19-го тура с (0:0).

«Мы хорошо сыграли, особенно – в первом тайме. В первые 30 минут мы действовали выдающимся образом и, может быть, должны были решить исход матча, но не сделали этого.

Мы старались забить во втором тайме, но нельзя отрицать заслуги «Юнайтед». Особенно те угрозы, что приносили их контратаки. Так что у них было два действительно хороших момента, но у нас во втором тайме тоже были шансы.

Мы играли в футбол, старались делать это. Мы заставляли их сидеть в своей штрафной. Худшее, с чем можно столкнуться в футболе: ты играешь против команды с футболистами мирового класса, а они всем составом обороняются. Это действительно сложно, большой вызов.

У нас были очень хорошие моменты, если оценивать ситуацию с точки зрения нашего взгляда на футбол. Но все немного не так, как должно быть, так что нам есть куда расти. Это точно. Мы продолжим работать над этим», – сказал Клопп в эфире Match of the Day.

«Юнайтед» выдержал «Ливерпуль» и остался первым: снова нули в топ-матче. Но по потерянным теперь лидирует «Сити»