Друг семьи Нурмагомедовых: «Не радуйтесь, возвращения Хабиба не будет»

Рамазан Рабаданов, комментатор и друг семьи Нурмагомедовых, прокомментировал информацию о возобновлении карьеры чемпиона в легком весе .

«У Хабиба большая игра, скрытая политика, в которой он использует Уайта. Это большой бизнес.

За Хабиба такие силы впряглись, что бой даже в 100 млн не является целью. Там другой уровень. В ход пошли интересы России. Не радуйтесь, возвращения Хабиба не будет.

Уж слишком строго Нурмагомедов относится к себе и своим словам, чтобы нарушить обещание и отойти от своих слов ради славы и пары десятков миллионов долларов.

В действиях Хабиба проглядывается желание удержать пояс чемпиона в легком весе как можно дольше. Для чего?

Чтобы его ближайший соратник, Ислам Махачев, мог как можно ближе подобраться к чемпионскому титулу, а потом со спокойной душой передать его своему товарищу. Пояс-то переходящий», – рассказал Рабаданов.

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