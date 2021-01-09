Кубок мира. Масс-старт. Ройселанн, Экхофф, сестры Оберг, Кайшева, Миронова пробегут гонку

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен результаты сборная Швеции жен сборная Беларуси жен Марен Хаммершмидт сборная Италии жен Доротея Вирер сборная Чехии жен сборная США жен Анаис Бескон масс-старт (жен) Тириль Экхофф Марте Ульсбю-Ройселанн Ульяна Кайшева Динара Алимбекова Франциска Пройс Анаис Шевалье Линн Перссон Ханна Оберг Светлана Миронова Муна Брурссон Дениз Херманн Лиза Виттоцци Елена Кручинкина Клэр Игэн Жюстин Брезаз Жюлия Симон Ингрид Ланмарк Тандревольд Янина Хеттих Маркета Давидова Каролине Кноттен Эльвира Карин Оберг Биатлон

17 января в Оберхофе на шестом этапе Кубка мира по биатлону пройдет женский масс-старт. Россию представят Ульяна Кайшева и Светлана Миронова

Дата проведения
17 января, 17.00
Онлайн гонки

Этап 6, Оберхоф, Германия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Марте Ульсбю-Ройселанн
2  Тириль Экхофф
3  Ханна Оберг
4  Эльвира Карин Оберг
5  Доротея Вирер
6  Франциска Пройс
7  Динара Алимбекова
8  Лиза Тереза Хаузер
9  Маркета Давидова
10  Анаис Шевалье
11  Дениз Херманн
12  Жюстин Брезаз
13  Ингрид Ланмарк Тандревольд
14  Каролине Кноттен
15  Жюлия Симон
16  Линн Перссон
17  Анаис Бескон
18  Эмма Лундер
19  Клэр Игэн
20  Муна Брурссон
21  Елена Кручинкина
22  Янина Хеттих
23  Йоханна Скоттхайм
24  Дуня Здоуц
25  Лиза Виттоцци
26  Юлия Швайгер
27  Марен Хаммершмидт
28  Ульяна Кайшева
29  Туули Томингас
30  Светлана Миронова

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья