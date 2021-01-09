Кубок мира. Масс-старт. Ройселанн, Экхофф, сестры Оберг, Кайшева, Миронова пробегут гонку

17 января в Оберхофе на шестом этапе Кубка мира по биатлону пройдет женский масс-старт. Россию представят Ульяна Кайшева и Светлана Миронова.
- Дата проведения
- 17 января, 17.00
Этап 6, Оберхоф, Германия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Марте Ульсбю-Ройселанн
|2
|Тириль Экхофф
|3
|Ханна Оберг
|4
|Эльвира Карин Оберг
|5
|Доротея Вирер
|6
|Франциска Пройс
|7
|Динара Алимбекова
|8
|Лиза Тереза Хаузер
|9
|Маркета Давидова
|10
|Анаис Шевалье
|11
|Дениз Херманн
|12
|Жюстин Брезаз
|13
|Ингрид Ланмарк Тандревольд
|14
|Каролине Кноттен
|15
|Жюлия Симон
|16
|Линн Перссон
|17
|Анаис Бескон
|18
|Эмма Лундер
|19
|Клэр Игэн
|20
|Муна Брурссон
|21
|Елена Кручинкина
|22
|Янина Хеттих
|23
|Йоханна Скоттхайм
|24
|Дуня Здоуц
|25
|Лиза Виттоцци
|26
|Юлия Швайгер
|27
|Марен Хаммершмидт
|28
|Ульяна Кайшева
|29
|Туули Томингас
|30
|Светлана Миронова