Тренером вратарей ЦСКА стал Крамаренко из сборной Азербайджана. Он играл за клуб

ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей.
46-летний специалист отправится сегодня вместе с армейцами на тренировочный сбор в Испанию.
В 2002 году Крамаренко провел за ЦСКА три матча как голкипер.
В настоящее время он также входит в тренерский штаб сборной Азербайджана, также работал в «Габале», «Нефтчи» и академии ЦСКА.
Ранее ЦСКА не стал продлевать контракт с Сергеем Овчинниковым. Он был помощником главного тренера Виктора Гончаренко и отвечал за работу с вратарями.
Дмитрий Крамаренко вошел в тренерский штаб #ЦСКА. С возвращением в армейский клуб, Дмитрий Сергеевич! 🔴🔵 https://t.co/8HU8Dgf28A pic.twitter.com/16SPn0Pg5V— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2021