Тренером вратарей ЦСКА стал Крамаренко из сборной Азербайджана. Он играл за клуб

ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей.

46-летний специалист отправится сегодня вместе с армейцами на тренировочный сбор в Испанию.

В 2002 году Крамаренко провел за ЦСКА три матча как голкипер.

В настоящее время он также входит в тренерский штаб сборной Азербайджана, также работал в «Габале», «Нефтчи» и академии ЦСКА.

Ранее ЦСКА не стал продлевать контракт с Сергеем Овчинниковым. Он был помощником главного тренера Виктора Гончаренко и отвечал за работу с вратарями.