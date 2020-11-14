Пирло о 0:2 с «Интером»: «Юве» не мог сыграть хуже, команда просто не вышла на поле»

Главный тренер высказался после матча 18-го тура Серии А с «Интером» (0:2).

«С самого начала у нас было неправильный настрой. Становится трудно, когда у тебя нет решимости побеждать в единоборствах.

Команда просто не вышла на поле, мы были робкими, боялись атакующей игры . Поэтому мысленно мы сосредоточились только на защите и позволили «Интеру» захватить инициативу.

Это плохое поражение, мы не могли сыграть хуже этого. Это было неожиданно, но мы должны поднять голову и готовиться к Суперкубку Италии против «Наполи».

Наши амбиции остаются прежними. Это упущение против сильного соперника, такое случается, но меня разочаровывает наше отношение. Такой клуб, как «Ювентус», должен выходить на поле с определенной уверенностью и амбициями, желанием проявить инициативу и направить игру в определенном направлении, но мы были слишком робкими», – отметил Пирло.