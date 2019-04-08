НБА. «Бостон» крупно проиграл «Нью-Йорку», «Клипперс» встретятся с «Индианой» и другие матчи

В воскресенье, 17 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.
В первой встрече игрового дня «Бостон» на своей площадке крупно проиграл «Нью-Йорку» (75:105).
«Денвер» Йокича сразится с «Ютой» Митчелла и Гобера, «Клипперс» Джорджа и Ленарда примут «Индиану».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 января, 21.00, «TD Garden»
- Бостон
- Браун (25), Смарт (10), Уокер (9 + 5 потерь), Г. Уильямс (3), Томпсон (3) – старт; Грин (8), Тайс (7 + 7 подборов), Оджелей (4), Притчард (3), Уотерс (3), Несмит (0), Тиг (0).
- Дата проведения
- 17 января, 23.00, «American Airlines Center»
- Даллас
- Дончич (30 + 7 подборов), Порзингис (8), Коули-Стайн (4), Айванду (4), Грин (0) – старт; Джонсон (3), Марьянович (2), Берк (1), Хинтон (0).
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 18 января, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 18 января, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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