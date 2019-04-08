Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Бостон» крупно проиграл «Нью-Йорку», «Клипперс» встретятся с «Индианой» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Чикаго Даллас Денвер Индиана Клипперс Нью-Йорк Новый Орлеан Филадельфия Сакраменто НБА Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    В воскресенье, 17 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

    В первой встрече игрового дня «Бостон» на своей площадке крупно проиграл «Нью-Йорку» (75:105).

    «Денвер» Йокича сразится с «Ютой» Митчелла и Гобера, «Клипперс» Джорджа и Ленарда примут «Индиану».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Нью-Йорк 75:105 (17:28, 18:20, 15:27, 25:30)
    Дата проведения
    17 января, 21.00, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Браун (25), Смарт (10), Уокер (9 + 5 потерь), Г. Уильямс (3), Томпсон (3) – старт; Грин (8), Тайс (7 + 7 подборов), Оджелей (4), Притчард (3), Уотерс (3), Несмит (0), Тиг (0).
    Нью-Йорк
    Рэндл (20 + 12 подборов), Барретт (19 + 11 подборов), Буллок (11 + 7 подборов), Пэйтон (9), Робинсон (8 + 7 подборов) – старт; Куикли (17 + 8 передач), Топпин (12), Ноэл (5), Нокс (3), Смит (1), Браздейкис (0), Риверс (0), Пинсон (0).

    Даллас – Чикаго 52:67 (перерыв)
    Дата проведения
    17 января, 23.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча
    Даллас
    Дончич (30 + 7 подборов), Порзингис (8), Коули-Стайн (4), Айванду (4), Грин (0) – старт; Джонсон (3), Марьянович (2), Берк (1), Хинтон (0).
    Чикаго
    Маркканен (16), Картер (10 + 7 подборов), Лавин (6), Уильямс (2), Уайт (0) – старт; Темпл (17), Гэффорд (7), Янг (6), Портер (2), Арчидиаконо (1).

    Оклахома-Сити – Филадельфия
    Дата проведения
    18 января, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Денвер – Юта
    Дата проведения
    18 января, 04.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Новый Орлеан
    Дата проведения
    18 января, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Индиана
    Дата проведения
    18 января, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Харден дебютировал за «Бруклин» – делился мячом, помог победить, собрал трипл-дабл. А еще он не такой толстый!

    Из-за обмена в «Нетс» Харден потерял 14 млн долларов. Все дело в подоходном налоге

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья