НБА. «Бостон» крупно проиграл «Нью-Йорку», «Клипперс» встретятся с «Индианой» и другие матчи

В воскресенье, 17 января, в рамках регулярного чемпионата пройдут 6 матчей.

В первой встрече игрового дня на своей площадке крупно проиграл (75:105).

Йокича сразится с «Ютой» Митчелла и Гобера, Джорджа и Ленарда примут «Индиану».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Харден дебютировал за «Бруклин» – делился мячом, помог победить, собрал трипл-дабл. А еще он не такой толстый!

Из-за обмена в «Нетс» Харден потерял 14 млн долларов. Все дело в подоходном налоге