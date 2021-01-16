Анна Елисеева: «У многих сложился стереотип, что психолог – мягкотелое существо, которое не может послать в жопу. Но это не так»

, жена российского биатлониста Матвея Елисеева, рассказала о том, почему резко отреагировала на критику болельщиков в адрес мужа после эстафеты в Оберхофе.

Елисеева посоветовала всем болельщикам, которые дают ей и ее мужу советы, «пойти в жопу».

– Ваш монолог после эстафеты – осознанный выход или просто речь на эмоциях?

– Это абсолютно не был поступок на эмоциях. Я говорила эмоционально – это​ да, и эмоциональность придала нужный оттенок моим словам. Но я говорила осознанно – и у моих слов​ было несколько задач, которые были достигнуты. Я бы не хотела их конкретизировать, но самая важная: поддержка мужа.

Я прекрасно понимала, что после моих слов негатива меньше не станет. Волна даже усилилась: люди активизировались, еще сильнее обозлились. И поддерживала я​ не только мужа, но и вообще спортсменов​ – тем более тех, кто выступает на международном уровне и испытывает такое же​ давление из-за хейта. Многие спортсмены меня​ поблагодарили и поддержали.

– И все равно многих резануло: профессиональный психолог публично посылает в жопу. Сейчас не считаете, что это было чрезмерно?

– Я сказала ​ так, как посчитала нужным. У многих сложился стереотип: психолог должен быть суперправильным, принимающим,​ не говорить плохие слова, не посылать в жопу – такое мягкотелое существо. Но нет, психолог —​ личность​ и обладает​ характером. И учитывая свое спортивное прошлое, я​ могу проявить жесткость в вопросах, касающихся конкретно меня.

– В психологии то, что вы сделали, называется отстраивание границ?

– Да, можно так сказать. Непрошенные советы, указания, мнения, которые не спрашивали, это нарушение личностных границ.

Надо уметь поставить границу: это ваше мнение, я его не спрашивала. И если вы пишете поэмы негатива, то будьте готовы услышать что-то в ответ, а не ждать, что раз психолог, то безропотно промолчит.​

И это обращение я адресовала подписчикам, которые меня знают, и не подразумевала, что это разлетится по всем спортивным порталам. Но когда разлетелось, отнеслась спокойно: за каждое слово, написанное в моем блоге и сказанное в сторис, я​ несу ответственность и готова вновь повторить,​ если посчитаю необходимым.

Жесткая позиция – да. Грубая – возможно. Некорректная – я не согласна, что она некорректная, – рассказала Елисеева.

«У многих сложился стереотип, что психолог не может послать в жопу». Жена Матвея Елисеева объясняет, почему так заступилась за мужа