На «Матч ТВ» запретили слова «лайкать», «голеадор» и «коуч». Инициатор – Миллер

Теги премьер-лига Россия телевидение Газпром Алексей Миллер Матч ТВ Футбол

Комментаторы «Матч ТВ» получили список англицизмов, которые запрещены к употреблению в эфире.

Их опубликовал журналист Станислав Гридасов. Sports.ru подтверждает эту информацию.

В частности, в этот список вошли слова «лайкать», «корнер», «голеадор», «окей», «ассист», «кипер», «коуч» и другие.

«Общеизвестно, что главный начальник «Газпрома», «Зенита» и «Матч ТВ» Алексей Борисович Миллер является ретивым борцом за чистоту русского языка в эфире, и его помощники периодически звонят доверенным комментаторам, чтобы донести до них новые ценные указания.

Алексей Борисович очень не любит, когда русский язык портят англицизмами, всеми этими вашими андердогами, скиллзами и коучами. Есть же простые русские слова – аутсайдер, плеймейкер или, к примеру, троллинг», – написал Гридасов.

 

Фото: телеграм-канал Станислава Гридасова

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