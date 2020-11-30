Губерниев о Черчесове: «Если все провалит на Евро – уйдет сам. Славословие в его адрес от некоторых коллег превышает все пределы»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

– Черчесову пора в отставку?

– Нет. Дождемся первых матчей в отборе и на чемпионате Европы. Если все провалит – он уйдет сам.

– Его поведение у вас в студии «Матч ТВ» не говорит ли о том, что человек улетел в облака?

– Станислав Саламыч непростой собеседник, но мне всегда очень с ним интересно. И я очень жалею, что в этот момент меня не было в студии, потому что диалог мог пойти совсем по-другому. Потому что я в студии контролирую ситуацию.

– Что бы вы ему ответили, если бы он вам предложил выйти один на один?

– Выйти куда? В хоккей? Он вратарь, а я нападающий?

– Нет, выяснить отношения на кулаках.

– А кому он так говорил?

– Много кому. Но в тот раз в студии «Матч ТВ», насколько я понимаю, такое предложение прозвучало в адрес Казанского.

– Ну, я такого не слышал.

– Гипотетически. Вы берете интервью у Черчесова. Напряженный разговор. Ему что-то не нравится и он говорит: «Дима, пойдем разберемся по-мужски».

– Он бы мне такое никогда не сказал.

– Почему вы так уверены? очень интеллигентный комментатор и наверняка тоже так думал до того эфира.

– Даже если бы он мне такое сказал, поверьте, я бы нашел, чем ему ответить в прямом эфире. А заниматься сейчас гипотетическими рассуждениями, это, опять же, в пользу бедных.

Я пока еще в своем уме. Я профессиональный телевизионный ведущий, поэтому на любую историю в студии у меня есть свой ответ.

Мне всегда интересно общаться со Станиславом Саламовичем. Мне нравится, что я являюсь для него раздражителем. Ему, кстати, тоже нравится. Мы с ним полемизируем, переписываемся. Мы с ним действительно приятельствуем, что не мешает нам обмениваться весьма колкими и жесткими замечаниями.

При этом я знаю, что ему нравится приходить ко мне на эфир, потому что ему интересно. Он же живой человек. Вообще, раздражение – это приятная эмоция. Лично мне интересны не только люди, которые говорят мне слова со знаком плюс, но еще и со знаком минус, если это аргументированная история.

Мы же знаем, что количество славословия со стороны некоторых наших коллег в адрес Черчесова превышает все пределы. Именно поэтому, я думаю, ему каждый раз интересно говорить с теми, кто не боится ему аргументированно возражать. В конечном счете, так и жить интереснее, – сказал Губерниев.

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«Тренер отвечает, а не оправдывается». Черчесов был вежлив и спокоен, а потом сорвался на комика Позова