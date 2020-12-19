Онопко об уходе из ЦСКА: «Гончаренко звонил, но я не взял трубку. Не хотел говорить ни с кем кроме родни»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал об уходе из московского клуба.

– После новости на сайте клуба начали звонить, писать футболисты, тренеры, но я ни с кем не хотел общаться, не обсудив ситуацию с семьей. А супруга, дети в это время на работе были. Когда они вернулись домой, я объявил, что больше не работаю в ЦСКА.

– Их реакция?

– У них тоже была пауза, особенно у жены. Но видя, в каком стрессовом состоянии нахожусь, все начали подбадривать, успокаивать. Это был очень тяжелый для меня день. Я благодарен всем, кто меня поддержал – друзьям, бывшим футболистам, действующим.

Отдельно хочу сказать спасибо ЦСКА – это величайший клуб с большой историей. Я нигде столько не работал. Когда был маленьким, казалось, что время с первого по десятый класс тянулось бесконечно долго. После экзаменов думал: елки-палки, полжизни прошло! А тут 11 лет пролетели так быстро. Это были прекрасные годы.

– С Гончаренко был разговор?

– Нет. Виктор Михайлович позвонил как раз в тот момент, когда у меня не было желания ни с кем говорить, кроме родни. Я не взял трубку. Только с Овчинниковым списались – поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи, – рассказал Онопко.

Онопко об уходе из ЦСКА: «Было неприятно узнать такую новость по телефону»