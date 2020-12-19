Онопко об уходе из ЦСКА: «Было неприятно узнать такую новость по телефону»

Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал решение клуба не продлевать с ним контракт.

— 17 декабря мы провели последний матч года с «Ростовом». Все пожелали друг другу хорошего отдыха, договорились, как всегда, встретиться 17 января в Кампоаморе и спокойно разъехались по домам. Я улетел в Испанию, к семье.

А 28-го числа с утра мне позвонил Бабаев и сказал, что контракт продлен не будет. Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме. Наверное, можно было раньше, в Москве или хотя бы Ростове, сообщить о решении клуба, а не ставить перед фактом по телефону. За 11 лет в команде ко мне вроде бы не возникало нареканий по работе – и тут такая новость. Скажу честно: я был потрясен.

— Странно, что контракты истекли посреди сезона.

— Обычно мы продлевали их на сезон, а в этот раз подписали на полгода. Бабаев объяснил это пандемией. Но я согласен: нелогично. Чемпионат в разгаре, ЦСКА на втором месте, впереди 11 туров… Почему не принять решение в мае, по итогу сезона?

— Причины прекращения сотрудничества гендиректор назвал?

— Только вкратце. Сказал что-то насчет другого направления; какого именно – я так и не понял.

— У вас наверняка есть соображения, почему так случилось.

— Версии есть, но это просто домыслы, догадки, которыми, наверное, не стоит делиться. Пусть они останутся при мне. Скажу только, что я многим вещам научился в ЦСКА, особенно в последний год. Пандемия, онлайн-тренировки – было тяжело, но мы все вместе выстояли.

— Внедрение в штаб Василия Березуцкого и ваш уход – взаимосвязанные вещи?

— В штаб зашел еще один легендарный футболист, молодой тренер – это нормальная ситуация. Тем более я много времени проводил на поле как игрок – в тренировочных занятиях, двусторонках. Подменял травмированных, приболевших. И мне, и ребятам это нравилось. Чувствовал, что из ритма не выпадаю. Поэтому часть моих функций была делегирована Василию, но не могу назвать перемены радикальными. У нас было понятно, кто чем занимается, – сказал Онопко.