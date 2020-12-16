Мостовой об уходе Овчинникова и Онопко из ЦСКА: «Проработали – громко сказано. Чаек попили в раздевалке»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал уход тренеров и из ЦСКА.

«Я не удивился тому, что Онопко и Овчинникова уберут из ЦСКА. Я говорил еще лет шесть назад, что это произойдет. Вот удивлялся я, когда они туда пришли. Один – спартаковец, другой – локомотивец. При этом проработали в ЦСКА 11 и 8 лет соответственно. Ну, «проработали» – это сильно сказано, правильнее – «побыли». Сидеть на лавке, вовремя подняться и обнять главного тренера, после чего побежать в раздевалку пить чаек.

А сейчас начинают писать: «Ой, а почему убрали?» А как вы хотели? Пришел их Березуцкий. Я бы вообще не понимал, если бы Василий сидел на скамейке «Спартака», например. После того, как Онопко столько лет работал в ЦСКА и целовал их шарф, не могу представить его в тренерском штабе красно-белых. Хотя я и хорошо знаю Витю, много лет с ним играл. Он скромный и тихий» – сказал Мостовой.