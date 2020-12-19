«Челси» даст Лэмпарду время на исправление ситуации. Кандидатов на его место нет

«Челси» не планирует увольнять с поста главного тренера команды в ближайшее время.

По данным ESPN, лондонский клуб готов проявить терпение и предоставить тренеру время на исправление сложившейся ситуации.

В «Челси» признают заслуги Лэмпарда в прошлом сезоне, когда команда показывала стабильные результаты, несмотря на трансферный запрет от ФИФА. Также на ситуацию влияет и то, что Лэмпард – легендарный игрок «синих».

На данный момент у «Челси» нет кандидатов на замену Лэмпарда. Ему не ставили условий или не устанавливали срок, в который ситуация должна быть исправлена.

После поражения от «Манчестер Сити» (1:3) и по итогам 17-го тура АПЛ команда опустилась на 9-е место в турнирной таблице. «Челси» проиграл 4 из 6 последних матчей в .

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