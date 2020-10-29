Лэмпард хочет возглавить «Барселону» в будущем

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард хотел бы в будущем возглавить «Барселону», сообщил журналист Гильем Балаге.
«Его мечта – потренировать в Ла Лиге, где он не смог поиграть, когда был футболистом.
Он бы хотел тренировать «Барселону», – сказал Балаге в программе Onze.
Балаге напомнил, что Лэмпард был близок к подписанию контракта с «Барсой» в 2005 году. Тогда он был игроком «Челси».
Добавим, что будущее 42-летнего англичанина в лондонском клубе под вопросом после серии неудачных результатов.
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