Лэмпард хочет возглавить «Барселону» в будущем

Главный тренер «Челси» хотел бы в будущем возглавить «Барселону», сообщил журналист .

«Его мечта – потренировать в , где он не смог поиграть, когда был футболистом.

Он бы хотел тренировать «Барселону», – сказал Балаге в программе Onze.

Балаге напомнил, что Лэмпард был близок к подписанию контракта с «Барсой» в 2005 году. Тогда он был игроком «Челси».

Добавим, что будущее 42-летнего англичанина в лондонском клубе под вопросом после серии неудачных результатов.

«Челси» плывет – всего 1 победа за месяц и уже 8-е место. Инсайд после 1:3 от «Сити»: Лэмпарду ищут замену