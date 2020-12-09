Касильяс о Роналду: «Небольшое соперничество с Месси помогло ему стать лучше»

Бывший голкипер высказался на тему продолжительного выступления форварда на высоком уровне.

«Очевидно, что он профессионал, который следит за собой, хорошо ест, а также уделяет необходимое внимание отдыху.

Так что это просто результат его подхода. Помимо этого, он еще и отличный спортсмен. Суть в том, что он всегда голоден и всегда хочет становиться лучше.

Вероятно, его небольшое соперничество с Месси помогло ему стать лучше. Но в основном это связано с его профессионализмом и амбициями, что и вывело его на вершину футбольного мира», – сказал Касильяс.

Роналду опередил Месси в голосовании на приз The Best и занял 2-е место