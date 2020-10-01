Роналду побил рекорд Месси, забив 71-й гол в домашних матчах ЛЧ

Вчера нападающий «Ювенутса» Криштиану Роналду забил в ворота киевского «Динамо» (3:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Это 71-й гол португальца в домашних матчах турнира, что является лучшим результатом в истории Лиги чемпионов.
Роналду обошел по этому показателю нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который забил 70 мячей в домашних матчах турнира. Отметим, что форвард «Юве» повторил рекорд аргентинца 25 ноября, забив «Ференцварошу» (2:1).
Напомним, что мяч в ворота киевлян стал для Роналду 750-м в карьере.
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» примет «Ювентус». Матч состоится 8 декабря.