Роналду побил рекорд Месси, забив 71-й гол в домашних матчах ЛЧ

Вчера нападающий «Ювенутса» забил в ворота киевского (3:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это 71-й гол португальца в домашних матчах турнира, что является лучшим результатом в истории Лиги чемпионов.

Роналду обошел по этому показателю нападающего «Барселоны» , который забил 70 мячей в домашних матчах турнира. Отметим, что форвард «Юве» повторил рекорд аргентинца 25 ноября, забив «Ференцварошу» (2:1).

Напомним, что мяч в ворота киевлян стал для Роналду 750-м в карьере.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов примет . Матч состоится 8 декабря.